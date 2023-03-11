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Общество

Глава Куньинского района смастерил домик для белочки

Фото: телеграм-канал Олега Лебедева

Домик для белочки своими руками смастерил глава куньинского района Олег Лебедев. Информацией об этом он поделился в своём телеграм-канале.

«Уже много лет зимой кормим птиц из кормушки, висящей рядом с домом на ближайшей сосне. Каждое утро выношу порцию семечек на день. И это стало обыденным ежедневным ритуалом. А в конце прошлого года вместе с пернатыми нашу «столовую» начала посещать белочка», — написал Олег Лебедев в своём телеграм-канале.

Откуда она пришла, глава района не знает. «Рядом с домом только болото, до настоящего леса очень далеко. Решил выследить место обитания. Если не ошибаюсь, то им оказался валежник из спиленных когда-то кустов и веток. Загорелся идеей сделать домик. Немного погуглив, нашёл достойный вариант, который и воплотил в жизнь. Сегодня его доделал. Новые апартаменты повесил на той же сосне выше кормушки», — рассказал чиновник.

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