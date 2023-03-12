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Псковичи могут увидеть комету С/2020 у звёздного скопления в Андромеде

12 марта в 20:00 комета С/2020 V2 (ZTF) пролетит в 30 угловых минутах (полградуса) от рассеянного звездного скопления NGC 752. Об этом сообщается в группе «АстроАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

Автор фото: Norbert Mrozek, C2020 V2 ZTF 2 марта 2023 года

Рассеянное звездное скопление NGC 752 открыто в 1783 году Каролиной Гершель. Скопление расположено в созвездии Андромеда на расстоянии 1300 световых лет от Земли. Искать небесные объекты необходимо над северо-западной частью горизонта.

C/2020 F3 (NEOWISE) — ретроградная комета с почти параболической орбитой, обнаруженная 27 марта 2020 года космическим инфракрасным телескопом NEOWISE. Свой перигелий (ближайшая точка к Солнцу) комета прошла 3 июля 2020 года. 

Автор фото: Dave Davison. Звёздное скопление

В северном полушарии комета была доступна для наблюдений невооружённым глазом на протяжении нескольких недель. По мнению специалистов NASA, являлась самой яркой кометой за последние 25 лет (после кометы Хейла — Боппа в 1995 году).

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