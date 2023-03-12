Гастроэнтеролог развеяла миф о диетическом питании при гастрите

21:59, 12 марта 2023, ПАИ

Людям, страдающим гастритом, нет необходимости придерживаться специальной диеты, достаточно исключить продукты, которые вызывают дискомфорт. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Мария Дюжева.

«Никаких специализированных продуктов, которых нужно избегать при гастрите или язве, нет. Стоит придерживаться принципов рационального питания с небольшой индивидуальной коррекцией», — рассказала она изданию «Мослента».

По словам врача, пациенты с гастритом и язвой должны выявить продукты, после употребления которых в желудке возникает дискомфорт, и исключить их. Она отметила, что гастрит обычно протекает бессимптомно, поскольку в слизистой желудка нет болевых рецепторов. При язве боль появляется при приёме пищи или через некоторое время после этого.