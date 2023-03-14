Четверо граждан Республики Шри-Ланка задержаны в Печорах

23:09, 13 марта 2023, ПАИ

13 марта в Печорском районном суде было рассмотрено четыре дела о нарушении правил пограничного режима. Об этом сообщает газета «Печорская правда».

11 марта четверо граждан Республики Шри-Ланка находились около одной из деревень Печорского района. Бдительные пограничники проверили у троих мужчин и одной женщины документы. У иностранцев пропусков для нахождения в погранзоне не оказалось. В результате шриланкийцы были задержаны. В их отношении возбудили дело по части 1.1 статьи 18.2 КоАП РФ.

Иностранцы объяснили, что находятся в Печорском районе с туристическими целями, достопримечательности посмотреть хотят. Но суд, учтя все обстоятельства, а также полное признание вины нарушителями, вынес решение выдворить нарушителей из Российской Федерации. А ещё жители островного государства должны будут заплатить штраф в размере 500 рублей каждый.

«Согласно части 1.1 статьи 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен не позднее следующего дня после дня вступления в законную силу настоящего постановления по делу об административном правонарушении», — объяснили в Печорском районном суде.

Приговор не вступил в законную силу.