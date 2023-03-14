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Побывавший в Пскове американский спортсмен решил сдать паспорт США

Боец смешанного стиля Джефф Монсон сдаст американский паспорт в посольстве США в Казахстане. Об этом спортсмен рассказал агентству ТАСС. Ранее Монсон сообщил, что отказывается от американского гражданства из-за политики США.

Российский паспорт Монсон получил в 2018 году. В 2015 году состоялся визит Джеффа Монсона в Псков. Его пригласило региональное отделение клуба смешанных единоборств «Оплот». Целью визита был мастер-класс для детей и взрослых, которые занимаются единоборствами.

Кроме того, во время визита в Псковскую область спортсмен принял участие в праздничном параде воинов Псковского гарнизона в Пскове по случаю Дня защитника Отечества и почтил память 84 десантников 6-й роты, погибших при проведении контртеррористической операции на Северном Кавказе.

«Я очень уважаю этих людей и их подвиг и хочу, чтобы этот памятник героям служил для остальных предостережением и напоминанием о тех событиях. Я против войны и больше всего желаю, чтобы такие события больше не повторялись», — сказал Джефф Монсон, возлагая цветы к монументу. Он также добавил, что ему небезразлична и ситуация на Украине.

Джефф Монсон отметил, что много читал об истории Второй мировой войны. «В США детей учат тому, что войну выиграли американцы. Но я прекрасно знаю, что это — заслуга вашей страны», — подчеркнул он.

Напомним, что Джефф Монсон — многократный чемпион мира по грепплингу (вид спортивного единоборства) и победитель мирового первенства по джиу-джитсу. Спортсмен популярен в России, где он выходил на ринг поочередно против братьев Александра и Федора Емельяненко, а также участвовал в нескольких крупных турнирах. В смешанных единоборствах Монсон принимает участие с 1997 года. 

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