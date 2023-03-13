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Культура

Выставка графики протоиерея Георгия Ушакова открылась в Пскове

Экспозиция «И вечность всего касается цветом…» начала работу в галерее Псковского театра драмы «Цех». На выставке представлено более 100 графических произведений протоиерея Георгия (Ушакова) (1937–2021), выполненных в разных техниках: карандашный рисунок, акварель, гуашь, офорт, линогравюра, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театра.

Многие рисунки посетители, знакомые с творчеством отца Георгия, увидят впервые. В экспозиции представлены работы, созданные художником в разные годы жизни, начиная со студенческих лет. Это и сюжеты из жизни, и евангельские истории, и виды Петербурга, и пейзажная графика – путевые зарисовки, созданные по впечатлениям от путешествий в разные страны, и портретные натурные зарисовки (среди портретируемых – старец Николай Гурьянов, архимандрит Иоанн, иеромонах Рафаил, писатель Валентин Курбатов и другие). Украшением экспозиции стали керамические изделия.

Экспозиция доступна для посещения до 9 апреля ежедневно с 12:00 до 19:00. Галерея «Цех» находится по адресу: ул. Пушкина, 13а. Вход свободный.

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