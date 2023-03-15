Судебные приставы проведут приём членов семей участников СВО в Пскове

20:26, 15 марта 2023, ПАИ

16 марта в Пскове в центре поддержки семей мобилизованных граждан Управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области проведёт приём граждан – членов семей участников СВО. Об этом сообщает Telegram-канал «Официальный канал Псковской области».

Сотрудник регионального управления Федеральной службы судебных приставов будет работать в центре (г. Псков, ул. Некрасова, 19) с 10:00 до 13:00.

Жители районов Псковской области могут задать свои вопросы судебному приставу по телефону (8 8112) 29-91-60.