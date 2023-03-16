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Общество

Центры обслуживания «Экопрома» изменили график работы в Псковской области

Изменился график приема граждан в центрах обслуживания клиентов компании «Экопром» в Пскове и Великих Луках. Об этом сообщается в группе «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте»

Центры обслуживания клиентов компании «Экопром» в Пскове и Великих Луках будут работать с 8:00  до 17:00 с понедельника по четверг и с 8:00 до 16:00 в пятницу. Обед - с 12:00 до 13:00.

Кроме того, продолжают функционировать дистанционные сервисы. Все заявления принимаются по электронной почте регоператора: ro_pskov@mehuborka.ru.

Документы, в том числе для проведения перерасчета платы за ТКО, можно направлять «Почтой России» по адресам:
— ЦОК в Пскове: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 3;
— ЦОК в Великих Луках: 182107, г. Великие Луки, пр-т Гагарина, д. 54.

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