Центры обслуживания «Экопрома» изменили график работы в Псковской области

14:45, 16 марта 2023, ПАИ

Изменился график приема граждан в центрах обслуживания клиентов компании «Экопром» в Пскове и Великих Луках. Об этом сообщается в группе «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте».

​

Центры обслуживания клиентов компании «Экопром» в Пскове и Великих Луках будут работать с 8:00 до 17:00 с понедельника по четверг и с 8:00 до 16:00 в пятницу. Обед - с 12:00 до 13:00.



Кроме того, продолжают функционировать дистанционные сервисы. Все заявления принимаются по электронной почте регоператора: ro_pskov@mehuborka.ru.



Документы, в том числе для проведения перерасчета платы за ТКО, можно направлять «Почтой России» по адресам:

— ЦОК в Пскове: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 3;

— ЦОК в Великих Луках: 182107, г. Великие Луки, пр-т Гагарина, д. 54.