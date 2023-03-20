Подростки в Пскове разгромили мусорные баки

19:26, 20 марта 2023, ПАИ



Фото: Группа "Черный список людей Псков новости"



Фото: Группа "Черный список людей Псков новости"



Фото: Группа "Черный список людей Псков новости"



Фото: Группа "Черный список людей Псков новости"



Фото: Группа "Черный список людей Псков новости"









Псковские подростки опрокинули несколько мусорных баков, сообщает группа «Чёрный список людей Псков новости».

«В следующий раз видеонарезка с прилагающимся материалом будет направлена по адресу, мелкое хулиганство гарантировано. Сломали уже второй бочок!» — гласит сообщение в группе.