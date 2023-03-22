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Общество

90 исполнителей со всей области впервые репетировали в Пскове

Стоп-кадр видео репетиции

Первые репетиции детской филармонии прошли в Псковской областной филармонии и Псковском областном колледже искусств. Об этом сообщает комитет по культуре Псковской области.

В двух оркестрах детской филармонии, камерном и оркестре народных инструментов, играют ребята со всей области. У них уже хороший уровень подготовки, и сейчас эти 90 исполнителей приехали в Псков из Великих Лук, Локни, Новоржева, Пушкинских Гор, Порхова, Себежа, Острова, Дедович и Печор, чтобы репетировать свою первую концертную программу и заодно познакомиться с городом.

Ребята побывали на экскурсиях, мастер-классах в центре народного творчества, а самое главное – прочувствовали сцену.

24 марта, в преддверии Дня работника культуры, они выступят на сцене Псковской филармонии.

Дирижёрами и наставниками ребят являются артисты филармонии: в камерном оркестре — Дмитрий Жданов, в оркестре народных инструментов — Юлия Баранчикова.

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