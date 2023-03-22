Чемпионат СЗФО по смешанному единоборству ММА впервые пройдёт в Великих Луках

22:36, 22 марта 2023, ПАИ

В Великих Луках с 24 по 26 марта будет проходить чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по смешанному боевому единоборству (ММА) 2023 года. Местом проведения соревнования станет спортивный комплекс «Стрелец».

Бои пройдут в большом зале на восьмиугольном закрытом ринге — октагоне. Ожидается участие свыше 150 лучших спортсменов – победителей и призёров региональных отборов, представляющих все субъекты Северо-Запада, в возрасте от 12 лет и старше.

Организаторами мероприятия выступают Союз ММА России, Псковская областная федерация (ММА) и комитет по спорту Псковской области. Главный судья соревнования — судья первой категории Александр Моисеенко (г. Великие Луки), главный секретарь — Станислав Титов (г. Псков).

По итогам чемпионата и первенства СЗФО – 2023 будут сформированы спортивные сборные команды по смешанному боевому единоборству Северо-Западного округа для участия в чемпионате, первенстве и Кубке России.

«Для Псковской области всегда большая честь принимать межрегиональные и всероссийские турниры. Мы относимся с большим уважением к участникам соревнования и зрителям, стараемся создать условия и для раскрытия профессиональных возможностей спортсменов, и для того, чтобы поклонникам единоборств было интересно наблюдать за происходящим с трибун», — сообщил главный организатор соревнований, президент Федерации смешанных боевых единоборств (ММА) Псковской области Аркадий Мурылёв.

Также будет вестись прямая трансляция всех поединков в сети Интернет.