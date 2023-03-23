Работоспособного населения в Псковской области становится все меньше

08:28, 23 марта 2023, ПАИ

На российском рынке труда сложился рекордный дефицит соискателей. В первом квартале на каждого безработного россиянина приходилось сразу 4-5 вакансий. В Псковской области в среднем на одно вакантное место откликается 3 человека, что является отклонением от нормы, сообщает hh.ru.

Один из сложных моментов 2023 года как для роста экономики в целом, так и для развития рынка труда в частности является дефицит кадров. Данную причину также называют аналитики ЦБ РФ, которые составляли экономической обзор по итогам 2022 года и давали прогнозы на 2023.

Если сравнивать ситуацию с кадровым дефицитом в Псковской области с другими регионами России по профобластям, то видно, что в сфере безопасности, представители которой востребованы у работодателей, лучше обстоят дела в Калининградской области – 3 человека на одно рабочее место. Хотя данные показатели и не являются нормой, но ситуация в данном регионе лучше той, что сложилась в Псковской области – 2 человека на рабочее место. В области производства по всей стране низкие показатели, данная сфера испытывает дефицит кадров. Самые высокие показатели зафиксированы у работодателей из Коми (4 человека на вакансию) и в Калининградской области (по 3 человека на вакансию) в то время, как в Псковской области на одно рабочее место претендуют 1-2 кандидата.

При этом в приближении к каким-то конкретным профессиональным сферам, видны серьёзные проседания и острый кадровый дефицит. Так, на диаграмме ниже красные строчки – число кандидатов на одно рабочее место меньше 5 человек, фиолетовые – 5-7, т.е. нормальная конкуренция. Во многих профессиональных сферах рынок лишь приблизился к нормальной конкуренции, в некоторых сохраняется перевес в сторону соискателя, и лишь в немногих (преимущественно беловоротничковых) ролях рынок склонился в сторону работодателя.

Наиболее яркий спрос у российских работодателей держится на представителей рабочих специальностей, строителей и производственный персонал.

При отсутствии новых вызовов и событий, напрямую влияющих на численность трудоспособного населения, вероятнее всего, что в 2023 году показатель безработицы сохранится на текущих исторических минимумах. С позиции сегодняшнего дня нет предпосылок к сокращениям в целых отраслях с массовой занятостью (торговля, общепит, транспорт и логистика и т.д.) в течение 2023 года, которые могут повлиять негативно на динамику показателя безработицы.

«При этом подобный серьёзный рост спроса на работников со стороны работодателей может только усугублять ситуацию с кадровым дефицитом. И бороться с этой проблемой работодатели скорее всего будут сначала самыми перспективами методами – в первую очередь расширением соцпакета и увеличением зарплат. С одной стороны, это хорошие новости для соискателей. Но это плохие новости для работодателей, которые не могут или не имеют возможности постоянно наращивать динамику роста зарплат», - отметила руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова.