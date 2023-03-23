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Экономика

Правительство снизило административную и налоговую нагрузку на бизнес

Правительство упростило административную и налоговую нагрузку на бизнес, сказал премьер-министр Михаил Мишустин в отчете о работе правительства в Госдуме.

В рамках снижения налоговой нагрузки на бизнес понижены ставки налога на прибыль для предприятий ряда отраслей; зафиксирована кадастровая стоимость имущества для расчета платежей государству; предоставлены отсрочки по уплате страховых взносов; обнулен НДС на гостиничные услуги; для системообразующих компаний в промышленности, АПК, транспорте, энергетике и в сфере ИТ выдано почти 1,5 трлн рублей на льготные кредитные программы, приводит слова Мишустина телеграм-канал кабмина.

На портале госуслуг теперь можно оформить свыше 200 лицензий и разрешений, предоставляя меньше документов.

В рамках снижения административной нагрузки: перенесено введение ряда обязательных требований; автоматически продлено более 2,5 млн разрешительных документов для бизнеса и порядка 5 млн водительских удостоверений. Эти меры позволили компаниям и гражданам сэкономить свыше 300 млрд рублей, уточнил Михаил Мишустин.

Для иностранных организаций с российскими «корнями» упростили механизм переезда из зарубежной в отечественную юрисдикцию, за 2022 год уже переехали 83 компании.

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