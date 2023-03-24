В России более 50% мужчин не доживают до 65 лет

14:33, 24 марта 2023, ПАИ

Большая часть мужчин умирают внезапной смертью, сообщил директор Научно-исследовательского института урологии и интервенционной радиологии имени Н. А. Лопаткина, главный специалист Министерства здравоохранения РФ по репродуктивному здоровью Олег Аполихин.

«52 % мужчин в РФ не доживают до 65 лет. Только 48 %, то есть меньшинство, переходят этот барьер. Фатальный дебют происходит в возрасте 40-60 лет. Большинство умирает в этом возрасте», - сказал Аполихин в пятницу в ходе Международного форума «Здоровое общество», который проходит в Петербурге, пишет «Интерфакс».

Он отметил, что «81 % мужчин умирают внезапной смертью». Причем, по его данным, 74 % в этой группе - это мужчины, которые умирают на рабочем месте.

Эксперт уточнил, что основная причина смерти мужчин - это сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.

По его словам, для профилактики смертности нужно вести здоровый образ жизни и правильно питаться, а не надеяться на лечение после диагноза.