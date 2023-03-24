Региональный форум работающей молодежи открылся в Пскове

17:43, 24 марта 2023, ПАИ

Открытие Второго регионального форума работающей молодежи Псковской области состоялось сегодня в Пскове. Участников форума приветствовал председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов, сообщили ПАИ в пресс-службе организации.

В зале Псковского областного Совета профсоюзов собрались студенты и молодые специалисты из 18 муниципалитетов, работающие в бюджетной и внебюджетной сферах.

«Первый форум работающей молодежи состоялся в период коронавирусных ограничений, и мы тогда не могли видеть зал, полный активной, позитивной настроенной и готовой к работе молодежи», - отметил Игорь Иванов. Он также подчеркнул, что «золотая связка» власти, профсоюзов и работодателей обеспечивают работникам соблюдение социальных гарантий и условий охраны труда, достойную заработную плату.

«Будьте амбициозными и активными, идите вперед, и пусть этот позитивный заряд сохранится у вас не только на ближайшие три для форума, но на всю трудовую жизнь», - обратился к участникам руководитель регионального профобъединения, он также пригласил их вступать профсоюзы и присоединяться к большой и дружной профсоюзной семье.

И. о. руководителя Управления общественных проектов и молодёжной политики правительства Псковской области Кристина Лунёва пожелала собравшимся «быть активными на всех площадках форума, найти ответы на все волнующие вопросы и выработать формы дальнейшего взаимодействия».

С 24 по 26 марта участников Второго форума работающей молодежи ждут тренинги по командообразованию, лекции на тему трудовых прав, интерактивы по охране труда и коллективному договору, квиз, караоке-баттл. Кроме того, запланирована экскурсионная программа на предприятия Пскова.

В течение трех дней будет проходит конкурс на самую креативную публикацию о форуме. Для участия необходимо подписаться на сообщества «Псковский областной совет профсоюзов», «Комитет по труду и занятости Псковской области» «Молодежь Псковской области» в соцсети «ВКонтакте» и отметить их в своих публикациях, а также поставить хештеги #Молодежь60 #ФРМ60. Участник, набравший наиболее количество лайков, станет победителем. Конкурс проводится до 11:30 26 марта, итоги объявят на церемонии закрытия форума.