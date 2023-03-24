Штраф до 300 тысяч рублей грозит псковичу за работу лжедиректором

18:06, 24 марта 2023, ПАИ

Уголовное дело завели в отношении псковича, который пытался выступить в роли подставного лица при регистрации фирмы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе следствия установлено, что пскович согласился на предложение от незнакомого мужчины выступить в качестве формального директора юрлица за денежное вознаграждение. При этом в дальнейшем подозреваемый не собирался быть руководителем организации. Кроме того, пскович отдал незнакомцу документ, удостоверяющий личность.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Санкция данной статьи Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 240 часов или исправительные работы на срок до двух лет