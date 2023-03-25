Как часто россиянки берут на себя роль кормильца семьи, показало исследование

19:32, 25 марта 2023, ПАИ

Мужчина и женщина делят расходы поровну в большинстве российских семей, при этом в каждой десятой роль кормильца на себя берут представительницы прекрасной половины, показало исследование сервиса «Сравни».

«По данным сервиса, 31% россиян делят семейные траты пополам. В 16% случаев мужчина является кормильцем, а в 10% семей эту роль на себя берет женщина. Треть респондентов отметили, что живут одни и самостоятельно себя обеспечивают, а еще 12% находятся на обеспечении у родителей», - приводит итоги исследования РИА Новости.

Кроме того, аналитики спросили респондентов, как они поступают в случае нехватки денег на повседневные траты. Так, более 60% отказываются от таких трат вовсе, 25% используют кредитные карты или оформляют банковские кредиты, а 10% опрошенных занимают деньги у друзей.

При этом более трети опрошенных стремятся к ежегодному увеличению своего дохода. А 46% уверены, что доход зависит от многих факторов и его сложно спланировать. У половины респондентов часто не хватает денег до зарплаты.

Аналитики отметили, что только по словам 25% респондентов, такое случается крайне редко, 14% испытывали нехватку денег до зарплаты один или несколько раз, а оставшиеся 12% никогда не сталкивались с такой ситуацией.

Точную сумму своих кредитных обязательств знают «до копейки» 63% опрошенных, остальные знают только примерную сумму или не знают вовсе (такие варианты ответов выбрали по 18% респондентов).