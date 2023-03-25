Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Как часто россиянки берут на себя роль кормильца семьи, показало исследование

Мужчина и женщина делят расходы поровну в большинстве российских семей, при этом в каждой десятой роль кормильца на себя берут представительницы прекрасной половины, показало исследование сервиса «Сравни».

«По данным сервиса, 31% россиян делят семейные траты пополам. В 16% случаев мужчина является кормильцем, а в 10% семей эту роль на себя берет женщина. Треть респондентов отметили, что живут одни и самостоятельно себя обеспечивают, а еще 12% находятся на обеспечении у родителей», - приводит итоги исследования РИА Новости.

Кроме того, аналитики спросили респондентов, как они поступают в случае нехватки денег на повседневные траты. Так, более 60% отказываются от таких трат вовсе, 25% используют кредитные карты или оформляют банковские кредиты, а 10% опрошенных занимают деньги у друзей.

При этом более трети опрошенных стремятся к ежегодному увеличению своего дохода. А 46% уверены, что доход зависит от многих факторов и его сложно спланировать. У половины респондентов часто не хватает денег до зарплаты.

Аналитики отметили, что только по словам 25% респондентов, такое случается крайне редко, 14% испытывали нехватку денег до зарплаты один или несколько раз, а оставшиеся 12% никогда не сталкивались с такой ситуацией.

Точную сумму своих кредитных обязательств знают «до копейки» 63% опрошенных, остальные знают только примерную сумму или не знают вовсе (такие варианты ответов выбрали по 18% респондентов).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 марта 2023

ВИДЕО Автолюбитель из Печор стал героем программы «Тема недели»
25 марта 2023

Скейт-сезон открыли в новом парке на улице Поземского в Пскове
25 марта 2023

Гоша Куценко объяснил, почему предпремьерный показ фильма провели в Пскове
25 марта 2023

Псковичи подарили тельняшку Гоше Куценко
25 марта 2023

Аист Вася вернулся в деревню Любенск Псковской области
25 марта 2023

ФОТОФАКТ Саженец сливы зацвёл в гипермаркете в Пскове
25 марта 2023

Гоша Куценко привёз предпремьерный показ фильма в Псков
25 марта 2023

Небольшие дожди и до +11 градусов прогнозируют в Псковской области 26 марта

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...