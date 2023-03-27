Пскович проведет в колонии 9 лет за убийство бывшей сожительницы

17:54, 27 марта 2023, ПАИ

Псковский городской суд огласил приговор по уголовному делу в отношении жителя города Пскова, который обвинялся в убийстве. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе судов региона.

Установлено, что в ночь с 11 на 12 июня 2022 года подсудимый находился в квартире на улице Горького. Там он поссорился со своей бывшей сожительницей и в ходе конфликта ударил ее ножом. В результате пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.