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Общество

Международный день нутрициолога отмечают 28 марта

День нутрициолога – это новый праздник, он отмечается 28 марта, в день запуска на широкую аудиторию международной IT-платформы для нутрициологов Nutrient Planner. Инициатором праздника стала Юлия Ходос, сооснователь платформы, сообщает calend.ru.

Профессия нутрициолога становится все более популярной, и праздник призван разъяснить ее особенности и задачи.

До 2023 года нутрициологи отмечали свой профессиональный праздник 10 марта, в День диетолога – ведь и нутрициологи и диетологи занимаются сходными задачами, и помогают людям в подборе подходящего рациона питания.

Но все же это два разных направления деятельности.

Нутрициология изучает особенности питания и физиологию усвоения веществ организмом здорового человека, подбирает подходящий персональный рацион и продукты питания с учетом потребностей в зависимости от пола, возраста, физической активности, образа жизни, семейных привычек питания и возможной профилактики заболеваний, связанных с нарушением баланса пищевых веществ и помогает поддерживать здоровье.

Главная задача нутрициолога – профилактика нарушений здоровья, поддержание хорошего самочувствия и работоспособности за счет питания и образа жизни.

Диетология занимается питанием больного человека и помогает ему восстановить утраченное здоровье за счет лечебного рациона.

Главная задача диетолога – помочь лечению при заболевании с помощью специальной диеты.

Диетологом может быть только врач с высшим медицинским образованием. Нутрициологом можно стать, пройдя курсы профессиональной переподготовки.

И диетологи, и нутрициологи изучают анатомию человека, физиологию, микробиологию. Затем нутрициологи специализируются в вопросах биологической ценности и оценки безопасности пищевых продуктов, составления рационов и программ по изменению пищевых привычек, питания в разные периоды жизни и разной физической активности у здоровых людей.

А диетологи углубляются в медицину, получая все базовые знания по патологии здоровья, а уже потом, в интернатуре или ординатуре по диетологии, изучают дисциплины по лечебному и лечебно-профилактическому питанию, лекарственную и диетотерапию заболеваний, получая в период обучения клиническую практику. У врача более основательная подготовка, но она ориентирована не на профилактику, а на патологии. Здоровыми людьми и профилактикой врач, как правило, не занимается.

Нутрициолог не может работать с больными людьми без контроля лечащего врача, поскольку у него нет подготовки в области медицины, диетологии, нет клинической практики.

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