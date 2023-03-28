В Стругах Красных мужчины помирились в суде после дебоша с бензопилой

14:46, 28 марта 2023, ПАИ

Мужчины помирились в Струго-Красненском суде после инцидента во время застолья. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре района.

В суде установлено, что вечером 29 ноября прошлого года супруг из ревности к своей жене, будучи в агрессивном состоянии, высказывал потерпевшему угрозы убийством и замахивался шиной от бензопилы.

В судебном заседании стороны заявили ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением, и суд его удовлетворил.







