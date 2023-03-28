Кардиолог предостерег россиян от приема одной группы препаратов

16:59, 28 марта 2023, ПАИ

Врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников предостерег россиян от приема одной группы препаратов. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он предупредил о смертельной опасности быстродействующих таблеток для снижения давления.

Александр Мясников заявил, что таблетки, резко снижающие давление, могут убить. По словам врача, у человека, который примет это лекарство, может развиться инфаркт почки, мозга или сердца, пишет «Лента.ру».

Телеведущий добавил, что врачи назначают эту группу препаратов, только когда пациент находится под их наблюдением. В случае, если больному станет плохо от таблетки, медики сразу придут ему на помощь, уточнил доктор.