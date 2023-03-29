Число авиарейсов из РФ в Турцию этим летом вырастет более чем на 50%

08:25, 29 марта 2023, ПАИ

1150–1200 рейсов в неделю между Россией и Турцией будут выполнять авиакомпании на пике летнего сезона (в июне – августе) в этом году, сообщили источники на туристическом рынке и близкий к российским авиавластям, пишет газета «Известия».

Летом прошлого года выполнялось 750–850 авиарейсов в неделю как российскими, так и турецкими перевозчиками. На этом фоне объем перевозки вырастет на 40–60 %.

Причем две трети турецких рейсов будут выполнять российские авиакомпании — около 750 рейсов в неделю, а турецкие перевозки — оставшиеся 400 рейсов, уточнили собеседники. Прошлой весной рейсы в Турцию выполняли практически только турецкие перевозчики, хотя к августу паритет уже восстанавливался: 447 раз в неделю летали отечественные авиакомпании и 401 — турецкие.

Программу полетов в Турцию возобновили или расширили все крупные авиакомпании РФ.