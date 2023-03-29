Новоржевец принес в банк фальшивую купюру

10:26, 29 марта 2023, ПАИ

Тысячерублевую банкноту с признаками подделки обнаружили в финансовом учреждении Пскова 28 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

По сведениям полиции, купюра поступила от 35-летнего жителя города Новоржева. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

Полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности – ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть! Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность. Если вы обнаружили поддельную купюру либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону 02», - рекомендуют в полиции.