Пскович получил штраф за покупку наркотиков в интернете

11:39, 30 марта 2023, ПАИ

Штраф за покупку наркотиков в интернете получил житель города Пскова. Об этом ПАИ сообщили в Псковской транспортной прокуратуре.

В суде установлено, что в декабре прошлого года мужчина через интернет заказал себе наркотическое средство, а позже забрал пакет с наркотиком. После этого в ходе проведения оперативного-разыскного мероприятия его задержали сотрудники Псковского ЛО МВД России на транспорте. При личном досмотре у него изъято наркотическое средство, которое является производным метилэфедрона, массой 0,96 грамма.

Псковский городской суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.