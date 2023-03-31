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Общество

Пскович перемещается по затопленным улицам на сапборде

Житель частного сектора в Псковском районе нашел оригинальный способ развлечения во время паводка. По затопленным дорогам мужчина перемещается на сапборде, сообщает «Комсомольская правда. Псков».

«Сапы - это не только спорт и досуг, но еще и средство для выживания, – написали сапбордисты в своем сообществе. – Необходимо масштабировать эту практику на регионы, подверженные паводкам».

Выяснилось, что видео с плывущим мужчиной снято в деревне Неёлово Псковского района. Улицы деревни затопило из-за резкого таяния снега.

«Видео попало в сеть, мы тоже решили поделиться. Это засняли наши, так сказать, последователи. Видимо, людям только так удается выбраться из дома, – отметили в сообществе «Sup-Псков». -  Но это ни в коем случае не привлечение внимания. Всё ради шутки. В прошлом году мы тоже катались на сапах в Пскове».

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