Рецепты блюд Белорусской кухни продемонстрировали в Порхове

17:09, 02 апреля 2023, ПАИ

Гастрономическая встреча в честь Дня единения народов России и Белоруссии состоялась в Порховском Доме ремёсел, где продемонстрировали рецепты блюд Белорусской кухни.Об этом сообщает газета «Порховский вестник».

Хозяйки, которые прожили в Республики Белоруссии много лет и имеют близких родственников-белорусов, делились рецептами, способами приготовления и знаниями о дружественной стране с гостями мероприятия. Выставку кулинарных книг организовал директор Порховской централизованной библиотечной системы Алексей Жуковский.

Первой кулинарные секреты белорусских блюд рассказывала Мария Тимофеева, которая родилась в советской республике и большую часть жизни провела в городе Речица. Она учила печь колдуны, по-русски блюдо называется кныши, и во время приготовления спела три народные белорусские песни «Гарацкая не такая», «Сустрэча з домам», «Ой там на ганку...» .

Затем своим опытом поделилась Ольга Жуковская. Она жила в Белоруссии в детские годы, и с детства любила кушать и делать картофельную колбасу со шкварками в свиной кишке. С помощью насадки для мясорубки хозяйка показала, как наполнять кишку картофельной массой.

«Наверное, самым распространённым белорусским блюдом в России являются любимые многими драники (драть - тереть). Рецепт их приготовления с луком напомнила Татьяна Желубовская», — отметили в газете.

Также вспомнили ещё одно известное «ленивое» блюдо. Это каша «бабка» из тёртой картошки на свином сале, которая запекается в печи.

Директор Порховского музея Оксана Селиванова поблагодарила выступающих и подарила небольшие сувениры ручной работы. На маленьком празднике дружбы двух народов присутствовала заместитель главы администрации Порховского района Наталья Бялькина, которая поделилась своими впечатлениями о поездках в Белоруссию.

Во второй части встречи все переместились к столу, где дегустировали блюда белорусской кухни и по очереди рассказывали, что объединяет их и Белоруссию, в том числе они спели вместе песни «Касил Ясь канюшину» и «Малиновки заслышав голосок...».