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Общество

35 региональных госуслуг доступны в цифровом виде в Псковской области

87 услуг доступно для псковичей на портале Госуслуг. Об этом в эфире нового выпуска программы «Псковский телеграм Online» заявил начальник областного управления цифрового развития и связи Виталий Рахманов.

Он отметил, что из общего количества услуг 35 - муниципальные. «Мы неплохо шагнули за минувшие три года. Порядка 290 тысяч жителей Псковской области пользуются услугами онлайн. Здесь помогла пандемия, которая фактически вынудила многих зарегистрировать на портале госуслуг», — пояснил он.

Также Виталий Рахманов сообщил, что с 2018 года при региональном участии в Псковской области установлено 83 базовых станции. «Это достойное количество. Телекоммуникационная сфера тяжелее остальных переживает санкционное давление. Одно из ключевых направлений сейчас - сохранить то, что есть. Например, сотовые компании перевозят малорентабельные вышки на новые более востребованные места. Мы как регион ни одной вышки не потеряли», — подчеркнул он.

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