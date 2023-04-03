Пособия и компенсации почти на 189 млн рублей получат псковичи в ближайшие дни

13:56, 03 апреля 2023, ПАИ

188,96 млн рублей направил комитет по социальной защите Псковской области в органы соцзащиты городов и районов на выплату пособий. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Речь идет о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте с 3 до 7 лет; выплате на третьего ребенка или последующих детей; пособии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг федеральным льготникам; компенсации взносов на капитальный ремонт отдельным категориям граждан.

Сейчас осуществляется зачисление средств на счета граждан.