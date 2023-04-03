Духовные песнопения пройдут в Пскове в Вербное воскресение

18:22, 03 апреля 2023, ПАИ

9 апреля в рамках XII ежегодного Пасхального фестиваля Псковский городской молодёжный центр приглашает молодёжь в возрасте от 14 до 35 лет бесплатно посетить творческую встречу «Отвори же сердца двери».

На встрече можно будет прикоснуться к жанру народной традиционной культуры и современной авторской песни в исполнении творческих коллективов Пскова – фольклорных ансамблей «Жарница» и «Коляда» и дуэта Александра и Ирины Никитиных.

Мероприятие пройдёт в креативном пространстве «Лофт» (ул. Спортивная, д. 1Б), начало – в 14:00.

Для того, чтобы посетить встречу, необходимо написать в сообщения группы Духовно-нравственного направления следующую информацию: ФИО, возраст и контактный телефон.