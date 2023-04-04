Поездку по рахманиновским местам совершили участники международной конференции

23:07, 03 апреля 2023, ПАИ

Участники международной научно-практической конференции «Творчество С. В. Рахманинова и сокровища Серебряного века» совершили поездку по родным местам С. В. Рахманинова — в Старую Руссу и Великий Новгород.

Делегация из Пскова посетила музей Рахманинова. Основатель музея Наталья Басманова познакомила участников конференции с непростыми обстоятельствами основания музея, продемонстрировала фильм, посвящённый родным местам Рахманинова.

В течение долгого времени местом рождения композитора считалось новгородское имение Онег. Только в XXI веке исследователи определили точное место рождения композитора — имение Семёново. К сожалению, это имение не сохранилось. Стараниями энтузиастов-краеведов в Семёново был установлен памятный камень, а в ближайшем крупном населённом пункте — Старой Руссе — создан небольшой музей, посвящённый композитору.

Студенты Псковского областного колледжа искусств (ПОКИ) приняли участие в творческой встрече с учащимися ДМШ им. С. В. Рахманинова в Старой Руссе. Во время встречи прозвучали сочинения Рахманинова в исполнении студентов колледжа и учащихся школы. Заключительным аккордом концерта стало звучание сводного хора, в котором юные музыканты из Старой Руссы объединились с псковскими студентами. На протяжении всей встречи в зале царила тёплая творческая атмосфера.

Отметим, что в ДМШ Старой Руссы работают в том числе выпускники Псковского музыкального училища, а в колледже искусств в настоящее время учатся выпускники ДМШ.

Поездка участников конференции завершилась посещением памятника С. Рахманинову в Великом Новгороде и экскурсией по Новгородскому кремлю: жизнь в Великом Новгороде, куда композитор регулярно приезжал на каникулы в период учёбы в Санкт-Петербургской консерватории, сыграла большую роль в формировании его личности.