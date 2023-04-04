Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Поездку по рахманиновским местам совершили участники международной конференции

Участники международной научно-практической конференции «Творчество С. В. Рахманинова и сокровища Серебряного века» совершили поездку по родным местам С. В. Рахманинова — в Старую Руссу и Великий Новгород.

Делегация из Пскова посетила музей Рахманинова. Основатель музея Наталья Басманова познакомила участников конференции с непростыми обстоятельствами основания музея, продемонстрировала фильм, посвящённый родным местам Рахманинова.

В течение долгого времени местом рождения композитора считалось новгородское имение Онег. Только в XXI веке исследователи определили точное место рождения композитора — имение Семёново. К сожалению, это имение не сохранилось. Стараниями энтузиастов-краеведов в Семёново был установлен памятный камень, а в ближайшем крупном населённом пункте — Старой Руссе — создан небольшой музей, посвящённый композитору.

Студенты Псковского областного колледжа искусств (ПОКИ) приняли участие в творческой встрече с учащимися ДМШ им. С. В. Рахманинова в Старой Руссе. Во время встречи прозвучали сочинения Рахманинова в исполнении студентов колледжа и учащихся школы. Заключительным аккордом концерта стало звучание сводного хора, в котором юные музыканты из Старой Руссы объединились с псковскими студентами. На протяжении всей встречи в зале царила тёплая творческая атмосфера.

Отметим, что в ДМШ Старой Руссы работают в том числе выпускники Псковского музыкального училища, а в колледже искусств в настоящее время учатся выпускники ДМШ.

Поездка участников конференции завершилась посещением памятника С. Рахманинову в Великом Новгороде и экскурсией по Новгородскому кремлю: жизнь в Великом Новгороде, куда композитор регулярно приезжал на каникулы в период учёбы в Санкт-Петербургской консерватории, сыграла  большую роль в формировании его личности. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













04 апреля 2023

Олеся Жарикова была награждена памятной медалью
03 апреля 2023

Поездку по рахманиновским местам совершили участники международной конференции
03 апреля 2023

Губернатор лично проконтролирует поиск виновных в ситуации с водоснабжением в посёлке Родина
03 апреля 2023

Эксперты ответили на главные вопросы о весеннем призыве
03 апреля 2023

Главная звезда Дней пушкинской поэзии еще не определена

03 апреля 2023

Школьник из Бежаниц стал финалистом международного форума научной молодёжи

03 апреля 2023

О смерти первенца Фёдора Шаляпина расскажет концерт-спектакль «Шаляпин и Я»
03 апреля 2023

Врачи-пульмонологи приняли более 80 пациентов в Великих Луках

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...