Дисциплина по противодействию экстремизму и терроризму появится в вузах России

11:42, 04 апреля 2023, ПАИ

Дисциплина для формирования нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма, терроризма и коррупционному поведению появится в российских вузах. Соответствующий приказ министерства науки и высшего образования РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности», - пишет ТАСС со ссылкой на документ.

Как пояснили в пресс-службе министерства, нововведение касается программ бакалавриата и специалитета.