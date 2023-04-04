Путин ожидает роста зарплат в России на 3-5% в 2023 году

13:42, 04 апреля 2023, ПАИ

Реальная зарплата в России вырастет на три — пять процентов в этом году. Об этом во время рабочего выезда на предприятие «Тулажелдормаш» в Туле заявил президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.

«За предыдущие месяцы, окончание года, у нас <...> в целом по стране начали расти заработные платы. Где-то 0,3, 0,4, 0,6 процента. Реальная заработная плата — это за минусом инфляции. Реальные располагаемые доходы населения, они подросли чуть больше, где-то на 0,9 процента. Но в этом году мы ожидаем все-таки изменений в лучшую сторону», — заявил президент.

Он уточнил, что реальная заработная плата по стране должна вырасти от трех до пяти процентов, а реальные располагаемые доходы населения — на два-три процента.