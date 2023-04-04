Иностранца с поддельным паспортом РФ задержали в Псковской области

15:07, 04 апреля 2023, ПАИ

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали двух иностранцев, один из которых находился в межгосударственном розыске, другой собирался незаконно пересечь границу России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

В погранзоне в Себежском районе пограничники остановили для проверки автомобиль «Тойота». Один из пассажиров предъявил паспорт гражданина России с признаками подделки. В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина является иностранцем и находится в межгосударственном розыске за совершение кражи.

Иностранца передали полиции.

Другой инцидент произошел в Печорском районе, где псковские пограничники задержали 29-летнего выходца из Северной Африки, направлявшегося в сторону Эстонии.

Решением Печорского районного суда нарушитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа и выдворения с территории России.