В Госдуме предложили популяризовать рыбу среди школьников

13:35, 05 апреля 2023, ПАИ

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина направила вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо, в котором предлагает провести широкомасштабную просветительскую кампанию по популяризации потребления рыбы и рыбной продукции среди детей в первую очередь в образовательных организациях, сообщает ТАСС.

«Обратила внимание вице-премьера Татьяны Голиковой на сложившуюся ситуацию. Считаю важным разработку актуальных стандартов, санитарно-эпидемиологических норм и требований на рыбу и рыбную продукцию для питания детей школьного и дошкольного возраста, учитывающих современные потребительские предпочтения этой категории населения. Кроме того, предлагаю провести широкомасштабную просветительскую кампанию по популяризации потребления рыбы и рыбной продукции среди детей и их родителей в первую очередь в образовательных организациях», - сказала Надежда Школкина.

Также депутат считает, что актуальна разработка государственных мер поддержки предприятий рыбохозяйственного комплекса России для внедрения производства современных блюд из рыбы и рыбных продуктов для дальнейшего их применения предприятиями общественного и школьного питания.

В последние годы структура питания, в том числе детей, претерпевает значительные изменения в сторону существенного уменьшения потребления такого ценного пищевого продукта, как рыба, хотя по своим питательным свойствам и усвоению организмом она превосходит белок животного происхождения (мясо, птица) и является незаменимым продуктом для питания детей, указывает парламентарий. «Однако фактическое потребление рыбы в детских учреждениях явно недостаточно из-за низкой популярности и сложностей с кулинарной обработкой. По этим причинам некоторые руководители образовательных организаций при формировании меню нередко его корректируют и заменяют рыбу и рыбную продукцию на мясо - говядину - или творог с массовой долей жира 9%», - пояснила первый зампред комитета Госдумы.