Псковские газовики за квартал провели проверки в 16 тысячах домовладений

14:07, 06 апреля 2023, ПАИ

В первом квартале 2023 года специалисты «Газпром межрегионгаз Псков» проверили более 16 тысяч домовладений в Псковской области и выявили два случая нарушений в работе приборов учета газа, что на 40 % меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

В ходе проверки также обнаружено пять незаконных подключений к газовым сетям. По результатам проверок потребителям доначислено к оплате более 35 тыс. рублей.

При осмотре счетчика газовики обращают внимание на сохранность стекла, заводских пломб, корпуса, а также проверяют работоспособность прибора. В ходе проверки специалисты компании также осматривают внешний вид газопровода у домовладения, ищут возможные незаконные врезки, проверяют наличие необходимой документации на газификацию. Специалисты компании систематически проводят проверки для обеспечения достоверности учета газа.

«Контроль фактического потребления населением газа позволяет определять некорректный расход газа. Причинами неисправностей может быть намеренное вмешательство в работу счетчика или его поломка. Небезопасны любые вмешательства в работу прибора учета, а также несанкционированные подключения к газовым сетям», - отметил заместитель генерального директора по реализации и транспортировке газа ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Алексей Федоров.