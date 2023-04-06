Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Лекция о влиянии музыки Мусоргского на создание балета состоится в псковском Лофте

Лекция «Благотворное влияние музыки М. П. Мусоргского на создание балета» состоится в креативном пространстве «Лофт» в Пскове 7 апреля, в 16:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника. 

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Каким образом композитор, который никогда не написал ни одного балета, связан с этим жанром музыки? Кто вдохновился произведениями Модеста Петровича на создание балетов? Как с Мусоргским и балетом связаны имена Федора Лопухова и Андрея Гудымы? Эти и другие малоизвестные факты можно будет узнать на лекции Лидии Николаевой, заведующей музеем-усадьбой М. П. Мусоргского», - отмечается в сообщении.  

Лекция пройдет в рамках Фестиваля русской музыки. Место встречи: Креативное пространство «Лофт» (улица Спортивная, 1Б). Вход свободный.  

Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефону +78112663311. 

Напомним, что фестиваль проходит в Пскове с 1 по 9 апреля, во время которого можно посетить премьерные спектакли, концерты, показы фильмов и лекции. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 апреля 2023

Из чего состоит армянский дудук, рассказали на «Серебряном дожде»
06 апреля 2023

Лекция о влиянии музыки Мусоргского на создание балета состоится в псковском Лофте

06 апреля 2023

Необычный дуэт станет гостем нового выпуска «Минкульта»
06 апреля 2023

Виды Псковской земли представят на выставке в Москве

05 апреля 2023

Псковские врачи представили студентам современный взгляд на медицину

05 апреля 2023

Переслегинский ДК стал местом встречи культурных работников Псковской области
05 апреля 2023

Александра Трусова отправилась в Псков для участия в ледовом шоу
05 апреля 2023

Свыше 200 человек зарегистрировалось на чемпионате профмастерства в Опочке

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...