Лекция о влиянии музыки Мусоргского на создание балета состоится в псковском Лофте

15:53, 06 апреля 2023, ПАИ

Лекция «Благотворное влияние музыки М. П. Мусоргского на создание балета» состоится в креативном пространстве «Лофт» в Пскове 7 апреля, в 16:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Каким образом композитор, который никогда не написал ни одного балета, связан с этим жанром музыки? Кто вдохновился произведениями Модеста Петровича на создание балетов? Как с Мусоргским и балетом связаны имена Федора Лопухова и Андрея Гудымы? Эти и другие малоизвестные факты можно будет узнать на лекции Лидии Николаевой, заведующей музеем-усадьбой М. П. Мусоргского», - отмечается в сообщении.

Лекция пройдет в рамках Фестиваля русской музыки. Место встречи: Креативное пространство «Лофт» (улица Спортивная, 1Б). Вход свободный.

Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефону +78112663311.

Напомним, что фестиваль проходит в Пскове с 1 по 9 апреля, во время которого можно посетить премьерные спектакли, концерты, показы фильмов и лекции.