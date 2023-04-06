О возникновении эхинококка рассказали псковские эксперты

18:35, 06 апреля 2023, ПАИ

В Псковской области все чаще выявляются случаи заболевания людей ларвальным (личиночным) эхинококкозом, сообщает Псковская областная ветлаборатория.

Эхинококковые пузыри выявляются главным образом в печени. Львиная доля случаев приходится на детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Пузыри, обнаруживаемые у человека, являются ларвальной (личиночной) формой эхинококка, а это значит, что для его развития в организм человека должны попасть яйца паразита, из которых разовьется личинка. Яйца выделяют взрослые особи эхинококков, паразитирующие в кишечнике у представителей семейства Псовых – домашних и бродячих собак, лисиц, волков.

Выделяясь с фекалиями, яйца попадают в окружающую среду. Неубранные фекалии постоянно находятся под воздействием факторов окружающей среды. Фекалии могут растворяться в дождевой воде и при паводках, тем самым распространяясь с потоками воды на большие расстояния. При жаркой погоде фекалии могут высыхать, и яйца будут распространяться с порывами ветра. При облизывании яйца могут попадать на шерсть собаки.

Таким образом, яйца могут находиться в окружающей среде на любых поверхностях, могут попадать с грязными руками в питьевую воду, на продукты питания. Чаще всего заражаются маленькие дети, поскольку могут иметь более плотный контакт с зараженным животным и часто переносят яйца непосредственно в рот с немытыми руками.

Псовые заражаются, поедая мясо, зараженное ларвальной (личиночной) формой эхинококка. Поскольку промежуточными хозяевами, больными данной формой эхинококкоза, могут быть не только люди, а также дикие и домашние парнокопытные, но и грызуны, хозяин не всегда может проследить, какое мясо попадает в рацион собаки. Поэтому для профилактики эхинококкозов собак необходимо проводить дегельминтизацию у собак не реже 1 раза в квартал антигельминтиками, активными в отношении цестод.

Для профилактики эхинококкозов у людей необходимо строго соблюдать правила личной гигиены, мыть руки при их загрязнении, особое внимание уделять мытью рук перед питьем и приемом пищи. Необходимо следить за личной гигиеной у детей дошкольного и младшего школьного возраста, не допускать облизывания грязных рук, в особенности после общения с собаками.