Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О возникновении эхинококка рассказали псковские эксперты

В Псковской области все чаще выявляются случаи заболевания людей ларвальным (личиночным) эхинококкозом, сообщает Псковская областная ветлаборатория.

Эхинококковые пузыри выявляются главным образом в печени. Львиная доля случаев приходится на детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Пузыри, обнаруживаемые у человека, являются ларвальной (личиночной) формой эхинококка, а это значит, что для его развития в организм человека должны попасть яйца паразита, из которых разовьется личинка. Яйца выделяют взрослые особи эхинококков, паразитирующие в кишечнике у представителей семейства Псовых – домашних и бродячих собак, лисиц, волков.

Выделяясь с фекалиями, яйца попадают в окружающую среду. Неубранные фекалии постоянно находятся под воздействием факторов окружающей среды. Фекалии могут растворяться в дождевой воде и при паводках, тем самым распространяясь с потоками воды на большие расстояния. При жаркой погоде фекалии могут высыхать, и яйца будут распространяться с порывами ветра. При облизывании яйца могут попадать на шерсть собаки.

Таким образом, яйца могут находиться в окружающей среде на любых поверхностях, могут попадать с грязными руками в питьевую воду, на продукты питания. Чаще всего заражаются маленькие дети, поскольку могут иметь более плотный контакт с зараженным животным и часто переносят яйца непосредственно в рот с немытыми руками.

Псовые заражаются, поедая мясо, зараженное ларвальной (личиночной) формой эхинококка. Поскольку промежуточными хозяевами, больными данной формой эхинококкоза, могут быть не только люди, а также дикие и домашние парнокопытные, но и грызуны, хозяин не всегда может проследить, какое мясо попадает в рацион собаки. Поэтому для профилактики эхинококкозов собак необходимо проводить дегельминтизацию у собак не реже 1 раза в квартал антигельминтиками, активными в отношении цестод.

Для профилактики эхинококкозов у людей необходимо строго соблюдать правила личной гигиены, мыть руки при их загрязнении, особое внимание уделять мытью рук перед  питьем и приемом пищи. Необходимо следить за личной гигиеной у детей дошкольного и младшего школьного возраста, не допускать облизывания грязных рук, в особенности после общения с собаками.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 апреля 2023

Фильм с Юлией Пересильд покажут на фестивале «Циолковский» в Калуге
06 апреля 2023

Владимир Мединский прибыл с рабочим визитом в Псков
06 апреля 2023

Псковичам рассказали о процедуре очистки водонагревателей в котельной

06 апреля 2023

Яна Рудковская назвала псковских детей самыми напористыми в России
06 апреля 2023

В Госдуме предложили продавать красивые номера через «Госуслуги»

06 апреля 2023

Псковички с детьми собрались в ТЦ в ожидании Яны Рудковской и билетов на ледовое шоу
06 апреля 2023

Когда экстремальный вид спорта зародился в Пскове, сказал эксперт
06 апреля 2023

Кино, музыка и безопасность: что выбирают россияне в единой подписке Mixx

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...