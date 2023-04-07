Возможно ли победить борщевик в Псковской области, обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвященная предстоящему сельскохозяйственному сезону в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 7 апреля.
Какие задачи стоят перед регионом в 2023 году, какова ситуация с семенным материалом, удобрениями и техникой, какие новые культуры планируется выращивать на полях Псковщины и победим ли борщевик?
Об этом и многом другом поговорим с председателем комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николаем Романовым.
Комментарии: 0 Обсудить >>>