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Общество

Михаил Васильев: Движение к технологическому суверенитету – вопрос выживания

«Движение к технологическому суверенитету в наш цифровой век - вопрос выживания», - уверен председатель ПРОО Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев.

Он также подчеркнул, что «способность самостоятельно создавать инновационные технологии, направленные на качественное повышение эффективности и результативности отраслей промышленности, выведет государство на высокий конкурентный уровень».

«Это позволит создать большое количество высокотехнологичных рабочих мест с доходами выше среднего, что, несомненно, положительно скажется на благополучии жителей страны. Ключевым вопросом этого является качество образования на всех уровнях: от начальной школы до наукоёмких вузовских объединений», - уверен Михаил Васильев.

Также, по его мнению, важным в развитии технологического суверенитета является максимальное стимулирование инновационных стартапов. «Надо не бояться вкладывать в стартапы на уровне перспективных идей и разработок. Опыт других стран показывает, что даже 10% успешных стартапов окупаются с лихвой. Наши люди обладают удивительными способностями в сфере изобретательства и рационализаторства, вот только системных инструментов поддержки этого нет. Здесь может пригодиться новая форма ГЧП, в виде неких «иннополисов» с упрощенной формой финансовой поддержки для инновационных проектов», - подытожил Михаил Васильев.

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