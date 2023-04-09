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Общество

Псковичей приглашают на службу в полицию

Псковичей приглашают на службу в полицию, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Требуются кандидаты для замещения должностей полицейского, полицейского (водителя) патрульно-постовой службы УМВД России по Пскову.

В УМВД России по Пскову на должности полицейского, полицейского (водителя) патрульно-постовой службы приглашаются граждане в возрасте до 35 лет, имеющие образование не ниже среднего общего, годные по состоянию здоровья для работы в органах внутренних дел.

Заработная плата сотрудника от 28 тысяч рублей. Ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней. Бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей в ведомственных поликлиниках. Возможность бесплатного получения высшего образования в учебных заведениях МВД России.

Предпочтение отдается лицам, отслужившим в Вооруженных силах Российской Федерации.

Обращаться по адресу: Псков, ул. Новгородская, д. 7, кабинет 32, телефоны: 59-38-21, 59-38-47 (отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Пскову).

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