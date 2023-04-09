Без вести пропавшую 1,5 года назад псковичку разыскивает полиция

16:14, 09 апреля 2023, ПАИ

В Пскове разыскивают 42-летнюю Лидию Харченко, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, женщина, зарегистрированная в Острове-3, 3 сентября 2021 года без вести пропала в Пскове. И до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. По имеющейся информации, она могла проживать в районе Любятово.

Приметы: на вид 40-45 лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые средней длины, глаза светлые.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Лидии Харченко, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-952-214-48-97 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть).