Митрополит Тихон возглавил праздничное богослужение в Троицком соборе

22:21, 09 апреля 2023, ПАИ

Праздничное богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова возглавил митрополит Псковский и Порховский Тихон в день Входа Господня в Иерусалим. Об этом сообщается в группе «Псково-Печерские паломники ВКонтакте».

«Горячая молитва и пение архиерейского хора — всё это переносило молящихся в евангельские события этого радостного и одновременно очень трагического дня», — отмечается в сообщении.

Прихожане принесли в храм веточки вербы и пальмы. По окончании литургии владыка совершил освящение ваий, которые каждый забрал к себе домой.

Ранее сообщалось, что можно и что нельзя делать в Вербное воскресенье.