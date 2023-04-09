Митрополит Тихон возглавил праздничное богослужение в Троицком соборе
Праздничное богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова возглавил митрополит Псковский и Порховский Тихон в день Входа Господня в Иерусалим. Об этом сообщается в группе «Псково-Печерские паломники ВКонтакте».
«Горячая молитва и пение архиерейского хора — всё это переносило молящихся в евангельские события этого радостного и одновременно очень трагического дня», — отмечается в сообщении.
Прихожане принесли в храм веточки вербы и пальмы. По окончании литургии владыка совершил освящение ваий, которые каждый забрал к себе домой.
Ранее сообщалось, что можно и что нельзя делать в Вербное воскресенье.
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