В Госдуму внесен проект о субсидиях для некоторых должников по ЖКУ

16:57, 10 апреля 2023, ПАИ

Законопроект о возможности получения субсидий категориями граждан, которые имеют долг по оплате жилищно-коммунальных услуг и заключили соглашение по погашению задолженности, внесли в Госдуму лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов, Галина Хованская и другие депутаты фракции, он доступен в думской базе данных.

«Законопроектом предлагается вернуть право граждан на получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг при заключении и (или) выполнении ими соглашений по погашению задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг», - говорится в пояснительной записке к законопроекту, передает РИА Новости.

С 1 марта 2005 года допускалось предоставление субсидии при наличии задолженности в случае заключения (выполнения) гражданами соглашений по ее погашению, написано в сопроводительных материалах к законопроекту. Также там подчеркивается, что данная категория граждан с 1 января 2022 года утратила такое право при наличии установленной решением суда задолженности вне зависимости от заключения (выполнения) соглашения по ее погашению.

Проект разработан с целью стабилизировать платежи в сфере жилищно-коммунального хозяйства, отмечается в материалах.