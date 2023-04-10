Асфальтобетонные заводы начали работу в Псковской области

20:06, 10 апреля 2023, ПАИ

Асфальтобетонный завод в Подборовье Псковского района готов к сезону, завершаются последние подготовительные работы, запуск состоится уже на этой неделе. Об этом корреспонденту ПАИ рассказал заместитель директора «Псковавтодора» Виталий Бондаренко.

Ещё два предприятия, в Бежаницком и Опочецком районах, уже начали производство асфальтобетонной смеси для дорожного ремонта. В этом году, отметил Бондаренко, также будут производить специальную эмульсию для ямочного ремонта.

Ранее в своём еженедельном видеообращении Михаил Ведерников поделился, что со стартом работы асфальтобетонных заводов начинается активный сезон дорожного ремонта в Псковской области.

По словам Виталия Бондаренко, план производства асфальтобетонной смеси увеличен в этом году на 10 тысяч тонн и составляет 90 тысяч тонн.

«В Псковском районе завод производит 160 тонн в час, в Бежаницком — 100 тонн в час, в Опочке — 40 тонн в час. С поставленными задачами справимся, вопрос времени — какой будет сезон», — уточнил Виталий Бондаренко.



