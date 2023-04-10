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Общество

Асфальтобетонные заводы начали работу в Псковской области

Асфальтобетонный завод в Подборовье Псковского района готов к сезону, завершаются последние подготовительные работы, запуск состоится уже на этой неделе. Об этом корреспонденту ПАИ рассказал заместитель директора «Псковавтодора» Виталий Бондаренко.

Фото здесь и далее: ПАИ

Фото: ПАИ

Ещё два предприятия, в Бежаницком и Опочецком районах, уже начали производство асфальтобетонной смеси для дорожного ремонта. В этом году, отметил Бондаренко, также будут производить специальную эмульсию для ямочного ремонта.

Ранее в своём еженедельном видеообращении Михаил Ведерников поделился, что со стартом работы асфальтобетонных заводов начинается активный сезон дорожного ремонта в Псковской области.

По словам Виталия Бондаренко, план производства асфальтобетонной смеси увеличен в этом году на 10 тысяч тонн и составляет 90 тысяч тонн. 

«В Псковском районе завод производит 160 тонн в час, в Бежаницком — 100 тонн в час, в Опочке — 40 тонн в час. С поставленными задачами справимся, вопрос времени — какой будет сезон», — уточнил Виталий Бондаренко.

Фото: ПАИ


 

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