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Общество

В Пскове началось восстановление изношенных слоёв дороги

Фото Бориса Елкина

Восстановление изношенных слоёв проезжей части началось в Пскове на улице Западной, сообщает глава города Пскова Борис Елкин.

«Другими словами — ремонт картами, когда срезают верхний слой большими участками и закатывают новым асфальтом. Например, на Западной это отрезок от Михайловской до Коммунальной», — уточняет Борис Елкин.

Фото Бориса Елкина

По словам главы города, таким же способом будет отремонтирована часть проезжей части Поземского от Ипподромной до мясокомбината и съезд с Горького на Конную.

«В планах — заключить ещё один большой контракт, в который вошли самые разбитые дороги», — сообщает глава города Пскова.

Отметим, что ремонт картами впервые был опробован в прошлом году на участках Восточного проезда, улиц Народной, Шестака и других.

Фото Бориса Елкина

«Он хорошо себя зарекомендовал», — подытожил Борис Елкин.

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