В Пскове началось восстановление изношенных слоёв дороги

23:02, 10 апреля 2023, ПАИ

Восстановление изношенных слоёв проезжей части началось в Пскове на улице Западной, сообщает глава города Пскова Борис Елкин.

«Другими словами — ремонт картами, когда срезают верхний слой большими участками и закатывают новым асфальтом. Например, на Западной это отрезок от Михайловской до Коммунальной», — уточняет Борис Елкин.

По словам главы города, таким же способом будет отремонтирована часть проезжей части Поземского от Ипподромной до мясокомбината и съезд с Горького на Конную.

«В планах — заключить ещё один большой контракт, в который вошли самые разбитые дороги», — сообщает глава города Пскова.

Отметим, что ремонт картами впервые был опробован в прошлом году на участках Восточного проезда, улиц Народной, Шестака и других.

«Он хорошо себя зарекомендовал», — подытожил Борис Елкин.