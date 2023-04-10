В Сретенской церкви обнаружили локальные разрушения кладки

21:51, 10 апреля 2023, ПАИ

В ходе реставрации на цокольном этаже Сретенской церкви были обнаружены очаги локального разрушения кладки, сообщает телеграм-канал «АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове».

Реставраторы устранят повышенную влажность в помещении. Будет проведена гидроизоляция фундаментов, устроена вентиляция помещений цокольного этажа. Разработаны методики вычинки разрушающегося камня кладки, инъектирования.

Будет осуществлена глубоко проникающая биообработка стен с целью устранения грибковых поражений.

Нарядный Сретенский храм простой архитектуры играет в сегодняшней жизни монастыря очень важную роль. С 1 апреля 2003 года в храме находится рака со святыми мощами преподобного Симеона Псково‑Печерского. На время реставрации мощи преподобного перенесены в Михайловский храм.

Сретенская церковь была устроена во второй четверти XIX века в бывшей трапезной. Храм одноглавый, двухъярусный. В 70‑е годы XX в. церковь реставрировалась.