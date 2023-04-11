Группа из 25 экскурсоводов пройдет аттестацию в Псковской области

12:25, 11 апреля 2023, ПАИ

В Псковской области экскурсоводы и гиды-переводчики продолжают прохождение квалификационной аттестации. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по туризму.

В настоящее время региональный комитет ведет прием документов и организовывает прохождение экзаменов. Ближайшее заседание аттестационной комиссии пройдет 13 апреля. Планируется, что участие в нем примут 25 экскурсоводов.

На базе «Точки кипения» состоится семинар, в рамках которого эксперты — представители сферы туриндустрии и экскурсоводы обсудят применение законодательства об аттестации, повышение качества образования экскурсоводов и наличие образовательных программ, взаимодействие экскурсоводов и туроператоров Псковской области с другими регионами.

Важность проводимой работы с экскурсоводами отметила председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова. «Обязательная аттестация, организованная комитетом по туризму, позволяет повысить качество предоставляемых экскурсионных услуг в нашем регионе. Мы будем уверены, что область представляют на достойном уровне грамотные специалисты, искренне любящие наш край. В свою очередь профессионализм экскурсоводов будет способствовать созданию положительного имиджа нашего гостеприимного для всех туристов региона», — прокомментировала руководитель комитета.

Напомним, что уже с 1 июля текущего года гражданам, оказывающим экскурсионные услуги, будет запрещено осуществлять деятельность без соответствующей аттестации. Исключением является наличие удостоверения, выданного исполнительным органом региона. Оно считается действительным до окончания срока, на который было выдано, но не позднее 1 января 2024 года.

Для прохождения аттестации соискателю необходимо предоставить заявление и прилагаемые к нему документы в комитет по туризму Псковской области одним из следующих способов: лично, по электронной почте, посредством услуг почтовой связи, воспользовавшись федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг». Список необходимых документов опубликован на официальном сайте комитета по туризму Псковской области в разделе «Аттестация экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков».