Метеорологический зонд Росгидромета упал под Петербургом

01:01, 12 апреля 2023, ПАИ

Под Петербургом упал метеорологический зонд Росгидромета, сообщает ТАСС.

«Метеозонд Росгидромета упал в окрестностях Всеволожска в Ленинградской области», — сообщил вице-губернатор региона по безопасности Михаил Ильин.

Ранее в местных СМИ и ряде Telegram-каналов появилась информация о падении в регионе воздушного шара с закреплёнными на нём электроприборами.

Напомним, что в Екатеринбурге был замечен неопознанный летающий объект.