Метеорологический зонд Росгидромета упал под Петербургом
Под Петербургом упал метеорологический зонд Росгидромета, сообщает ТАСС.
«Метеозонд Росгидромета упал в окрестностях Всеволожска в Ленинградской области», — сообщил вице-губернатор региона по безопасности Михаил Ильин.
Ранее в местных СМИ и ряде Telegram-каналов появилась информация о падении в регионе воздушного шара с закреплёнными на нём электроприборами.
Напомним, что в Екатеринбурге был замечен неопознанный летающий объект.
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