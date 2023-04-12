Пасхальные яйца и куличи можно будет приобрести на «Вкусной пятнице» РСХБ в Пскове

11:54, 12 апреля 2023, ПАИ

14 апреля в офисе Псковского филиала Россельхозбанка по адресу ул. Некрасова, 44а пройдет «Вкусная пятница», в которой примет участие фермерское хозяйство «Нянино» из Великолукского района.

С 9:00 до 15:00 на мини-ярмарке псковичи смогут приобрести творожные куличи с изюмом и окрашенные яйца на Пасху. Гостей «Вкусной пятницы» также может заинтересовать и другая продукция хозяйства «Нянино»: мясо домашней курицы, цыплят и перепелов, соленый шпик, корейка, грудинка, перепелиные и куриные яйца, кукурузный и пшеничный хлеб с тыквенными семечками.

Кроме того, на ярмарке будут представлены кондитерские изделия: торты, рулеты, пирожные, печенье, сладкие булочки.

«Мероприятие «Вкусная пятница» пройдет накануне праздника Светлой Пасхи. Мы готовимся – в пятницу привезем наши фирменные пасхальные куличи и окрашенные яйца. Используем только фермерские продукты, а наши творожные куличи с изюмом выпекаем по фирменному рецепту, проверенному временем. Приглашаем псковичей на мини-ярмарку в Россельхозбанк за вкусной и качественной продукцией для праздничного стола», – прокомментировал глава фермерского хозяйства «Нянино» Дмитрий Перегримов.

Фермерское хозяйство «Нянино», расположенное в одноименной деревне в Великолукском районе, уже 13 лет производит натуральные продукты, выращенные без ГМО и химикатов. Своей миссией фермерское хозяйство «Нянино» считает обеспечение натуральными и полезными продуктами населения региона.

«Проект «Вкусная пятница» помогает фермерам познакомить жителей и гостей города со своей продукцией, расширить рынок сбыта, а для посетителей мероприятия становится прекрасной возможностью попробовать и приобрести качественные местные продукты в удобном формате», – подчеркнул директор Псковского филиала РСХБ Дмитрий Алемасов.

Всероссийский проект Россельхозбанка «Вкусная пятница» предоставляет шанс фермерам расширить клиентскую базу, а посетителям попробовать и приобрести натуральные продукты в традиционном, очном формате, познакомиться с производителем, задать все интересующие вопросы о процессе производства. Представленную в рамках мероприятия продукцию можно также приобрести онлайн через приложение РСХБ Свое Родное.

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