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Культура

Музей «Изборск» присоединился к федеральному турпроекту

Государственный музей-заповедник «Изборск» присоединился к проекту «Музейный инфоцентр Серебряного ожерелья». О том, какие преимущества дает участие в программе лояльности для туристов, рассказали в музее. 

В рамках проекта при посещении музея можно получать бонусные баллы с помощью программы лояльности «Клуб путешествующих по Северо-Западу RussiaTravel.club» и менять их на разнообразные призы в туристско-информационных центрах и музеях-участниках.

Фото: музей «Изборск»

Проект объединяет более 130 музеев 11 регионов Северо-Запада. В рамках проекта происходит информирование о выставках, фестивалях и событиях музейной жизни.

Чтобы копить баллы и получать призы, необходимо зарегистрироваться в Клубе путешествующих по Северо-Западу. Для присоединения к бонусной программе требуется зайти на сайт RussiaTravel.club с мобильного телефона, выбрав удобный мессенджер («Телеграм», «ВКонтакте» или «Вайбер») и нажать «Старт». Для получения баллов за посещение музея необходимо отсканировать QR-код или ввести секретный код с афиши проекта, размещенной в музее.

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